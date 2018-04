Caracas. -Gli economisti José Guerra, Pedro Palma e Jesús Casique coincidono nel pensare che la crisi economica potrebbe risolversi con una riforma fiscale e una misura cambiaria “fissa”. Questa posizione contrasta quella del candidato alle presidenziali Henri Falcón che propone la dollarizzazione dell’economia venezuelana.

Guerra assicura che il paese ha bisogno di nuove politiche economiche e soprattutto di una nuova politica in campo petrolifero.

Secondo l’economista la dollarizzazione, sostenuta invece dal candidato Henri Falcón, potrebbe servire per alleviare l’iperinflazione ma non risolverebbe il deficit fiscale.

“Dollarizzare potrebbe generare un ulteriore indebolimento dell’economia dinnanzi scenari economici avversi” ha affermato l’economista.

Dal canto suo, Palma ha indicato che “i problemi della dollarizzazione per un paese iniziano quando si elimina la possibilità di poter implementare una politica cambiaria perché si limitano le possibilità di movimento del denaro dentro un’economia.”

Comunque, ha aggiunto, che si dovrebbe prima capire se è possibile che la base monetaria, e i passivi della Banca Centrale venezuelana (BCV) possano coprire i 3.000 mio di dollari proposti dall’economista Francisco Rodríguez per dollarizzare la nazione.

Per Casique, invece,la dollarizzazione potrebbe significare“rimanere legati alla Riserva Federale degli USA.” E riguardo la “dollarizzazione volontaria” l’economista pensa che non sarebbe tale se si lasciassero entrambe le monete circolare liberamente nel paese; dollaro e bolivar. Quindi, la esclude come pure lo fa Guerra.

Aiuto finanziario del FMI

Guerra si trova d’accordo con l’opinione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) di finanziare la nazione come lo propone Francisco Rodríguez, capo del Programma di Governo La Grande Trasformazione. Secondo Guerra, se il paese non trova un finanziamento, la recessione si prolungherà.

Programmi di aiuto ai più deboli

Con riferimento alla “Tessera Solidale” l’economista Pedro Palma crede che i programmi di aiuto per i meno abbienti sono importanti perché cercano di alleviare gli effetti negativi della crisi e aiutano a stabilizzare un po’ il settore più colpito della popolazione.

Inoltre, crede che qualsiasi r