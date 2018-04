CARACAS – La tensione tra i due paesi si è allentata e l’Ambasciatore spagnolo, Jesús Silva, è tornato alla capitale venezuelana. Al suo arrivo, il diplomatico ha dichiarato di essere “molto compiaciuto del suo ritorno perché il Venezuela è una terra molto ben voluta dagli spagnoli e voleva tornarci.”

Silva ha assicurato che il governo spagnolo manterrà una postura attenta e rispettosa nei confronti del Venezuela e dei suoi affari interni.

Durante la sua assenza dal paese, il diplomatico ha seguito gli eventi nel paese e della sua ambasciata perché per Silva “è prioritario che i suoi concittadini spagnoli non siano lasciati soli.”

Elezioni del 20 -M

L’ambasciatore ha detto che la Spagna seguirà con attenzione i comizi presidenziali ma rispettando la sovranità del paese perché spetta ai venezuelani decidere sul loro futuro.

Il presidente Maduro ha dato il suo beneplacito al ritorno di entrambi gli ambasciatori alle loro ambasciate: Isea in Spagna e Silva in Venezuela. E ha comunicando il ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra i due paesi.

“Abbiamo annunciato la decisione di ristabilire relazioni, di normalizzarle, sulla base del rispetto,del dialogo, della comunicazione e della via diplomatica” ha sostenuto Maduro durante una dichiarazione, dando pure il benvenuto allo spagnolo Jesús Silva.

“Lo riceviamo con affetto” ha ribadito.

L’ambasciatore spagnolo

Jesús Silva è arrivato in Venezuela nell’agosto 2017 come sostituto di Antonio Pérez Hernández. Nato il 14 di aprile del 1962 in Sevilla, Silva è laureato in Legge e nel 1990 ha iniziato la sua carriera diplomatica. È stato consigliere tecnico per la Direzione di Protocollo della Presidenza del governo spagnolo, console generale di Spagna in Rosario, Argentina, addetto culturale in Germania e direttore del Gabinetto della Segreteria per la Cooperazione Internazionale e per Iberoamerica. Nel 2001, è stato nominato direttore generale delle Relazioni Culturali e Scientifiche e nel 2005 ha diretto l’ambasciata spagnola in Giamaica. Poi in quella panamense nel 2010. E finalmente, prima di arrivare in Venezuela si è disimpegnato come presidente della Società Mercantile Statale Ineco, C.A.