CARACAS – Nicolás Maduro controla el poder puertas adentro de Venezuela. Pero tiene a la comunidad internacional en contra, casi del todo. Por si fuera poco, la disidencia que ha tenido que salir al exilio no descansa y le hace la guerra desde afuera. Así, la ex fiscal Luis Ortega Díaz echó a andar un antejuicio de mérito en contra de Maduro, que fue solicitado por el TSJ en el exilio, ya fue procesado por la Asamblea Nacional (AN) y que ahora vuelve a dicho TSJ.

Negal Morales, secretario de la AN, confirmó que el Legislativo hará llegar una comunicación oficial a los magistrados del TSJ en el exilio con la decisión del Parlamento, la cual fue asumida el pasado martes en plenaria, en torno al antejuicio de mérito a Maduro bajo cargos de corrupción. La gobernabilidad en Venezuela es bien poca, y el hilo institucional es bien delgado, de modo que no sería raro que se rompa.

Gobiernos paralelos hay muchos

El profesor Ángel Álvarez es politólogo de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y PhD en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame (EEUU). El pasado 7 de septiembre La Voce d’Italia publicó una entrevista con el académico. Esto fue lo que dijo:

-¿Cómo ve todo este escándalo con Luisa Ortega Díaz? ¿Qué debemos esperar de eso?

– Yo no quiero ser exageradamente pesimista, en el sentido de que no quiero negar por completo la posibilidad de una transición. No quiero negar, tampoco, que hay una cantidad de factores favorables: la reacción internacional, por ejemplo. Pero, también te quiero decir que no es el único caso, en que teniendo esa reacción internacional en contra, una situación económica absolutamente deteriorada, con un régimen comparable o similar el país se ha mantenido autoritario.

Son los casos de Cuba, Corea del Norte, y muchos otros más cercanos a Venezuela en su dinámica; porque la historia de Cuba tampoco es comparable con la de Venezuela. Pero sí es el caso de países como Nigeria, Egipto o Zimbabue, que tienen estructuras económicas un poco más parecidas a la venezolana, y también estructuras políticas, en el sentido de que ha habido oposiciones políticas más o menos organizadas. Este tipo de cosas, como la de Ortega Díaz, son incidentales. Ocurren muchas veces en este tipo de regímenes.

-Y luego alguien apaga ese fuego…

– Sí, bueno. De pronto, alguien disiente. Se opone al régimen, hace denuncias, se va al exterior. En algunos casos, incluso se han constituido gobiernos paralelos en el exilio. Y no. No ocurre el cambio. Es mentira que por el hecho de que Ortega Díaz está haciendo esas denuncias, el régimen de Maduro está a punto de perecer. No. Es una incidencia más, en toda una historia de autoritarismos, que es perfectamente comparable con Zimbabue. De hecho, yo creo que el caso al que más nos parecemos, salvo por el asunto petrolero, es al de Zimbabue. Si agregamos el petróleo, nos parecemos mucho a Nigeria.

Acciones muy concretas

Más allá de que un gobierno paralelo puede prolongarse por muchos años, el TSJ en el exilio está tomando acciones muy concretas, y el Parlamento venezolano –en el cual la oposición tiene mayoría calificada, al haber ganado el pasado 6D de 2015 con un total de 7.9 millones de votos- le contesta sin mucha media tinta: “Hoy tenemos reunión de junta directiva, y seguro al término de esta enviaremos un correo electrónico con la decisión de dar continuidad al antejuicio de mérito”, expresó Morales.

Destacó que el apoyo internacional al antejuicio de mérito contra Maduro ha sido contundente. Cree inadmisible que se señale a dirigentes opositores de exigir sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro. ¿Por qué? “Las sanciones son respuestas del mundo democrático ante violaciones de derechos humanos y la corruptela que hoy existe en Venezuela”. Todo depende de cómo se le vea. ¿Quién está adentro? ¿Y quién está afuera?