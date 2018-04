(ANSA) – ROMA, 24 APR – Da una parte ci sono 140 milioni di bambini orfani abbandonati nel mondo e oltre 26 mila minori fuori famiglia in Italia, di cui circa 15 mila ancora non accolti in affido o adozione; dall’altra, sono stimate 5 milioni e 430 mila coppie sposate senza figli nel nostro Paese: “un binomio che parrebbe perfetto per incontrarsi e dar vita a tante nuove e meravigliose famiglie. Eppure, la ‘scintilla’ fa ancora fatica ad accendersi”. Lo sottolinea il Forum delle associazioni familiari che ha organizzato per domani l’evento #Dònàti: fatti un dono, dona una famiglia a chi non l’ha! “Occorre iniziare a raccontare storie differenti rispetto a quella che oggi vanno di moda sul tema dell’accoglienza dei bambini abbandonati. Adozione e affido non sono opzioni ‘di serie B’ per diventare mamma e papà. Anzi, sono una forma alta di genitorialità, che va rilanciata per contrastare l’inverno demografico che incombe su Italia ed Europa. Lo Stato dovrebbe investire su di loro”, sottolinea il presidente del Forum, Gigi De Palo.