(ANSA) – ROMA, 24 APR – “Vedo serio rischio che Pd sia troppo antisistema per allearsi con M5s attuale”. Lo scrive il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda su twitter. In un altro messaggio il ministro fa anche un commento sui primi 50 giorni trascorsi dall’esito delle elezioni: “Fico esplora, Salvini passeggia (ma non marcia), Di Maio informa. Intanto programmi cambiano, contratti vengono redatti da Professori su imput di chi considera Governo dei tecnici e professori male assoluto. Nessuno mette in discussione Nato e Euro. Non male per primi 50 giorni”.