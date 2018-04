(ANSA) – NEW YORK, 23 APR – Sale a dieci il numero delle persone uccise dall’uomo che a Toronto ha travolto con un furgone noleggiato la folla sul marciapiede. Lo ha detto la polizia durante un briefing con la stampa per aggiornate sugli sviluppi della situazione. Almeno quattro dei feriti verserebbero in gravi condizioni.