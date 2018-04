(ANSA) – ROMA, 24 APR – “Io non so se le è mai capitato di vedere una strategia così folle e così davvero poco intelligente. Ma scusatemi, avete mai visto una strategia che dice ‘Io non ascolto cosa hanno da dire gli altri’?”. Torna sulla sua posizione Francesco Boccia del Pd, a 24Mattino su radio 24 intervistato da Luca Telese e Oscar Giannino. “In quale contesto, non solo politico ma aziendale, familiare, sociale avete mai incontrato uno con il quale devi per forza assumere una decisione che ti dice ‘Non voglio sentire quello che mi dici, non mi interessa quello che mi dici, giro la testa dall’altra parte’. Non è antisistema, questa è una roba più psicologica”, rincara la dose Boccia. “Secondo me, è il tentativo di una parte del gruppo dirigente del Pd, che coincide con una parte della vecchia maggioranza, di sperare, secondo me follemente, che vada tutto male perché poi c’è l’ennesima rivincita da qualche parte. Dicendo ‘Non vi ascoltiamo’, non ci siamo nemmeno seduti al tavolo”.