(ANSA) – ROMA, 24 APR – Sono 10 le buone pratiche che Cittadinanzattiva, in occasione del premio Vito Scafidi, ha rilanciato con l’hastag #lascuolachevorrei, e che sottopone al prossimo Governo e agli Enti locali: 1) inserire l’educazione civica come materia curriculare; 3) fornire alle scuole un piano di attività, materiali e strumenti da utilizzare per la Giornata nazionale per la sicurezza delle scuole; 4) aggiornare la nuova Anagrafe dell’edilizia scolastica e renderla accessibile a tutti entro il 2018; 5) definire le responsabilità in materia di sicurezza; 6) vigilare affinché Comuni e Province realizzino, entro agosto 2018, le verifiche di vulnerabilità nelle scuole in zona a rischio sismico; 7) garantire il coinvolgimento dei cittadini nella progettazione delle nuove scuole; 8) favorire la nascita delle Commissioni mensa; 9) sostituire, nei distributori automatici delle scuole, i prodotti junk food con prodotti freschi, naturali e locali; 10) dotare i bagni di tutte le scuole di sapone, asciugamani e carta igienica.