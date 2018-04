(ANSA) – BOLOGNA, 24 APR – La morte di Youness Abouloufa El Idrissi, 37enne marocchino deceduto il 5 settembre dopo un malore nella caserma dei carabinieri di corso Cairoli a Reggio Emilia, fu effetto di un trauma cranico (lacerazioni di vasi meningei) dopo una colluttazione tra lui e due abitanti di Correggio: un 33enne di origini siciliane che, sferrandogli un violento pugno al volto, lo fece rovinare a terra facendogli sbattere violentemente il cranio sul pavimento, aiutato da un 32enne reggiano che lo aveva a sua volta spinto. Ad accertarlo le indagini del Nucleo investigativo. Il Pm Giulia Stignani ha ottenuto dal Gip del tribunale un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico del 33enne per il concorso in omicidio preterintenzionale con il 32enne, solo indagato. Oltre alle testimonianze e agli accertamenti, fondamentali nelle indagini sono state le telecamere comunali che hanno documentato il pestaggio in via Roma la sera del 4 settembre 2017 prima dell’arrivo dei sanitari e dei carabinieri. Il nordafricano era stato soccorso poco dopo le 20. Complice anche l’uso smodato di bevande alcoliche era andato in escandescenze tanto che erano dovuti intervenire i carabinieri di Bagnolo in Piano per convincerlo a salire in ambulanza verso l’ospedale San Sebastiano di Correggio. L’uomo però rifiutò le cure sanitarie, aggredendo anche i carabinieri, richiamati, mandandone uno in ospedale. Solo l’intervento di un’ulteriore gazzella aveva permesso di avere la meglio dell’immigrato che era finito in manette con le accuse di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni. Nella tarda mattinata successiva, prima di andare in tribunale per la direttissima, era stato colto da malore nelle camera di sicurezza del comando provinciale ed era stato soccorso dal 118, avvisato dal militare di servizio. Fu trasportato in ospedale, dove morì. La Procura reggiana, anche alla luce degli esiti autoptici, aprì un’inchiesta e i carabinieri hanno ricostruito l’accaduto anche grazie alle telecamere comunali. Ora gli arresti domiciliari. (ANSA).