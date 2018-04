(ANSA) – ROMA, 24 APR – “Io non escludo nulla, perché dovremmo escludere?”. Così il senatore M5s Emilio Carelli risponde ad Agorà su quali possibilità ci siano di riaprire il forno M5s con la Lega. “In queste ore l’attenzione è rivolta sul dialogo con il Pd perché questa è stata l’indicazione del presidente Mattarella” spiega Carelli che alla domanda se sia possibile riaprire a Salvini risponde: “Si! Quello che dispiace è che dopo 50 giorni dalle elezioni non si riesca ad arrivare ad un governo vero”. Quanto a Salvini dice: “in questi giorni si è praticamente autoescluso” mostrando “maggior interesse a rafforzare la sua coalizione e al limite ad arrivare magari dopo le elezioni in Friuli, a tentare una sorta di Opa su Fi”. In ogni caso se dovessero fallire i tentativi di intesa “non siamo disponibili ad ammucchiate, a governi di larghissime intese”. E sulla legge elettorale conclude: “sicuramente bisogna cambiarla. Contribuiremo al cambiamento della legge elettorale, ma non da posizioni di governo”.