(ANSA) – NEW YORK, 23 APR – Sulla base delle informazioni finora disponibili sulla strage avvenuta a Toronto “non c’e’ alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non c’e’ alcuna connessione con un possibile atto di terrorismo”. Lo ha detto la polizia durante un briefing sugli sviluppi della vicenda. La pista principale che verrebbe seguita e’ quella del gesto portato a termine da una persona con disturbi mentali. Lo riportano alcuni media canadesi e americani, citando fonti vicine alle indagini.