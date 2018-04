(ANSA) – BRUXELLES, 24 APR – “C’è un lavoro che i tre garanti del processo di Astana devono fare e che dicono di stare facendo per ridurre la tensione” in Siria, “ma non lo stanno facendo”. Così l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria Staffan de Mistura in conferenza stampa con l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini oggi a Bruxelles alla prima giornata della seconda Conferenza sul Futuro della Siria e della regione. “Ognuno fa il proprio lavoro e chiedere all’Onu o all’Ue, di fare un miracolo, quando i grandi attori non stanno facendo la loro parte, è chiedere troppo. Quindi chiediamo a loro che facciano la loro parte”, ha aggiunto De Mistura.