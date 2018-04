(ANSA) – ROMA, 24 APR – Con 25 voti a favore e 8 contrari l’Assemblea capitolina ha approvato la decisione dei capigruppo che vieta a chiunque di sedersi sulla fila di scranni di opposizione che furono del M5s nel 2013. La questione si è posta perché l’ex consigliera M5S Cristina Grancio, espulsa dal gruppo e ora nel gruppo misto, aveva deciso di sedersi sullo scranno che, nel 2013, fu di Virginia Raggi. La votazione in aula non è stata priva di polemiche tanto che alcuni consiglieri, tra cui la leader di FdI Giorgia Meloni, hanno accompagnato, simbolicamente, Grancio a sedersi sullo scranno ‘incriminato’. La consigliera del Pd Valeria Baglio ha sostenuto: “è una cosa ridicola che dobbiamo stare qui a discutere degli scranni liberi e che il M5s deve decidere a chi assegnare. E’ una vergogna che ci costringete a votare su questo”. “Non vi permetteremo di strumentalizzare quest’aula”, ha ribattuto il capogruppo del M5s Paolo Ferrara aggiungendo: “So che molti di voi sono esperti in poltrone visto che ne hanno addirittura due”.