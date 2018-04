(ANSA) – ROMA, 24 APR – Prosegue la stagione con il segno più per il turismo nella capitale. In attesa dei dati di questo lungo ponte primaverile, fa sapere una nota del Campidoglio, la conferma della crescita della Capitale arriva dalle elaborazione finali di Ebtl, l’Ente bilaterale del turismo di Roma e Lazio, per la settimana santa e il mese di marzo. Dall’estero, conferme per i flussi tradizionali, incalzati dalla domanda di nuove rotte: sono russi e cinesi a spingere sull’acceleratore delle prenotazioni. I primi dati sulle previsioni di aprile e maggio segnalano un salto record di Russia e Cina, rispettivamente +5% e +7%. La settimana di Pasqua 2018 ha visto una correzione in senso positivo delle previsioni. Gli arrivi complessivi negli esercizi ricettivi alberghieri e complementari capitolini sono stati circa 353.000, con un incremento di +4,63% sul 2017. Pasqua ha chiuso con un balzo in avanti il mese di marzo, che ha fatto segnare oltre 1 milione di arrivi negli hotel della Capitale.