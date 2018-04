(ANSA) – CHANGWON (COREA DEL SUD), 24 APR – Questa volta ha vinto il marito e non la moglie. E’ successo in Corea del Sud, a Changwon, dove nello stesso impianto che a settembre ospiterà i Mondiali è in corso la seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo. Ad imporsi nella gara di Fossa è stato ‘il signor Rossi’, ovvero il poliziotto tarantino Mauro De Filippis, marito dell’olimpionica di Londra 2012, e tre volte campionessa del mondo, Jessica Rossi. Nella serie decisiva l’azzurro si è trovato a duellare con il ceco Jiri Liptak, bronzo mondiale l’anno scorso a Mosca, e alla fine ha prevalso per 45-42. Terzo il turco Yavuz Ilnam. Inutile dire che la prima a congratularsi e ad abbracciare De Filippis, è stata la Rossi, presente anche lei in Corea del Sud con la nazionale. Non bene il plurimedagliato olimpico, e veterano della squadra, Giovanni Pellielo, che ha chiuso al 13/o posto. Ma sarà proprio lui, e non De Filippis, a gareggiare domani in coppia con Jessica Rossi nella prova ‘mista’.