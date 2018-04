(ANSA) – ROMA, 24 APR – “In quest’ultimo mese dovremo dare il massimo per arrivare fra le prime quattro in campionato e in finale di Champions”. Kostas Manolas, l’ eroe’ della Roma nella serata contro il Barcellona, racconta all’Uefa le sue sensazioni in vista del big match contro il Liverpool. “Ovviamente è stata una grande gioia, ma la cosa più importante resta la qualificazione in semifinale – dice il difensore greco – Lo stadio era pieno, i nostri tifosi ci hanno caricato e ci hanno incoraggiato. Come ho già detto, se i tifosi incoraggiano la squadra tutto diventa più facile La cosa che mi piace molto è l’amore della gente per la squadra. Non avevo mai visto niente del genere. I tifosi hanno una grande passione. Non capita tutti i giorni di essere in semifinale, per cui dovremo dare il massimo. Il Liverpool è diventato una delle squadre più forti d’Europa. Sarà una partita molto difficile, ma lo è stata anche contro il Barcellona. Niente è impossibile se ci crediamo”.