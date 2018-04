(ANSA) – NEW YORK, 24 APR – George H.Bush, 93 anni, e’ sveglio e parla, ma resta in terapia intensiva. Lo afferma il portavoce della famiglia Bush che con una dichiarazione ha aggiornato sulle condizioni dell’ex presidente degli Stati Uniti. Bush e’ stato ricoverato d’urgenza in ospedale domenica scorsa, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara, per un’infezione del sangue. Il portavoce afferma che l’ex presidente e’ determinato a riprendersi e risponde ai trattamenti medici”.