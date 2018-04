(ANSA) – TRIESTE, 24 APR – “Ho chiamato la madre di Giulio Regeni e mi sono scusato con lei e con la famiglia per l’accaduto. L’intenzione è stata quella di tenere viva la memoria di Giulio andandolo a trovare per qualche minuto essendo nel suo paese natale”. Così il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina dopo che la signora Paola sui social aveva criticato la diffusione di foto del segretario del Pd sulla tomba del figlio. “Non vogliamo alcuna strumentalizzazione su Giulio, chi va a trovarlo nel cimitero non si faccia la foto sulla sua tomba, è un fatto gravissimo”.”L’unico intento della visita” del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, alla tomba di Giulio Regeni ieri a Fiumicello (Udine), “è stato quello di onorare la memoria di Giulio”. E’ quanto spiegano dal Pd, dopo che la madre del ricercatore friulano, Paola Deffendi, ha chiesto di non strumentalizzare la tomba di Giulio. Le foto diffuse sui social precisa il Pd “sono state prontamente rimosse ieri come richiesto dalla famiglia”. “Abbiamo richiesto e ci appelliamo ancora alla sensibilità della stampa affinché sia rispettata la volontà della famiglia Regeni”.