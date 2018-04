(ANSA) – ROMA, 24 APR – “Stiamo bene fisicamente, siamo pronti a giocare una grande partita: a tutti i calciatori piace disputare questo tipo di match, contro un grande rivale, non solo come squadra, ma anche come club”. Così Zinedine Zidane presenta la sfida contro il Bayern Monaco, valida come semifinale d’andata della Champions League, parlando in conferenza stampa nell’Allianz arena. “Da quando è arrivato Heynckes il Bayern è cambiato, ha fatto qualcosa di grande; ho massimo rispetto di Heynckes e non solo per quello che ha fatto al Bayern, ma anche a Madrid. Per lui posso solo usare parole positive”, aggiunge l’allenatore dei ‘blancos’, parlando del tecnico tedesco che ha preso il posto di Ancelotti sulla panchina dei bavaresi. “Non ci sono favoriti, né da una parte né dall’altra, sarà una partita diversa da quella dell’anno scorso: sappiamo che ci sarà da soffrire. La determinazione è la nostra chiave del successo, il Real ha un Dna da Champions”, sottolinea Zidane.