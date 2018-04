(ANSA) – MANAGUA, 24 APR – Le autorità nicaraguensi hanno cominciato oggi a liberare i manifestanti detenuti durante la scorsa settimana, nelle proteste di piazza che si sono susseguite da martedì scorso contro la riforma della sicurezza sociale varata, e dopo ritirata, dal governo di Daniel Ortega. Francisco Diaz, vicedirettore della polizia nazionale, ha informato in un comunicato che i detenuti – che secondo le Ong di difesa dei diritti umani sarebbero circa 200, in maggior parte studenti- comincerebbero ad essere liberati dalle 9 del mattino (le 17 in Italia), senza dare ulteriori dettagli. Un’ora e mezza dopo, sui social sono cominciate a diffondersi immagini e video dei giovani manifestanti, che sono stati lasciato sul bordo della strada che porta dal carcere La Modelo di Tipitapa a Managua, che si trova a una trentina di chilometri. I giovani manifestanti – tutti con la testa rapata, e scalzi- hanno raccontato di essere stati malmenati dalla polizia, al punto che sono stati protetti dai detenuti comuni del carcere. (ANSA)