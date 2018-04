(ANSA) – ROMA, 24 APR – Il bike tour di Gubbio si mette sulla scia del Giro d’Italia nel segno di San Francesco. In attesa della suggestiva tappa umbra della Corsa Rosa un manipolo di amatori partirà dal Park hotel ai Cappuccini per il tour che percorre parte della tappa umbra sotto la guida di Emiliano Cantagallo. In programma sabato 28 aprile 125 km sulle stesse strade che saranno coperte dai campioni del Giro. E, il giorno dopo, la domenica, alla conquista del monte Nerone. I partecipanti al Bike tour, sulle orme di San Francesco toccheranno storiche località, quali Assisi, Rivotorto, Capodacqua, Spello, e Foligno. Farà da battistrada Emiliano Cantagallo, l’ideatore del format “Pendenze pericolose”, l’unico hotel al mondo solo esclusivamente per ciclisti che metterà a disposizione la sua esperienza e il suo entusiasmo di un passato di cicloturismo culturale e paesaggistico. Il raduno è previsto per le 14:00 del venerdì 27 aprile presso l’ex convento (www.parkhotelaicappuccini.it).Per info dianagiorgio@dianagiorgio.com.