(ANSA) – TODI (PERUGIA), 24 APR – Il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, che guida una giunta di centro destra, ha confermato la sua decisione di non concedere all’Anpi il patrocinio del Comune per le celebrazioni del 25 aprile. Lo ha reso noto la stessa sezione locale dell’Associazione partigiani spiegando che “nelle ultime 24 ore circolavano voci di un ripensamento”. Secondo l’Anpi il sindaco, di Forza Italia, ha motivato la scelta “come una presa di posizione contraria all’appello nazionale ‘Mai più fascismi’ e ribadendo di essere contrario solo al fascismo del ventennio”. “Ci sembra piuttosto palese – aggiunge – che non esistano i presupposti per essere fianco a fianco in questa giornata così importante”. “Mi dispiace molto perché in una giornata come questa si dovrebbe stare tutti insieme” ha replicato Ruggiano rispondendo all’ANSA. “Ma la colpa non è nostra – ha aggiunto – perché il Comune ha fatto di tutto per evitare lo scontro”. (ANSA).