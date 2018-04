(ANSA) – VENEZIA, 24 APR – Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha firmato un’ordinanza che autorizza la Polizia locale a una serie di misure urgenti dal 28 aprile al primo maggio, giornate nelle quali è prevista un’affluenza straordinaria di visitatori nella città storica. Potrà essere deviato l’accesso pedonale sulla direttrice Piazzale Roma, Stazione di Santa Lucia, Strada Nuova, consentendone l’accesso ai soli residenti e frequentatori abituali della città e ai visitatori diretti nel sestiere di Cannaregio e in una porzione del sestiere di Castello. I turisti diretti verso Rialto o San Marco saranno fatti proseguire su percorsi alternativi. Divieto di sbarco in Riva Schiavoni per i ‘lancioni’ gran turismo provenienti dai Comuni del litorale. Anche il Ponte della Libertà potrà essere limitato alla circolazione dei veicoli di chi è abbonato alle autorimesse, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori e agli autobus di linea, per evitare congestioni in Piazzale Roma.