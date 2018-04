(ANSA) – LIVERPOOL, 24 APR – Infuocato prepartita ad Anfield road, dove Liverpool e Roma sono in campo per giocarsi la semifinale d’andata della Champions League. Come riferiscono diversi media inglesi, prima del via della gara un gruppo di tifosi di fede giallorossa si è scontrato con la polizia locale in una zona poco lontana dallo stadio. Prima della partita, invece, nei pressi dell’impianto dei ‘Reds’ si sono verificati altri incidenti, con una ventina di sostenitori della Roma che ha aspettato i fan del Liverpool. Secondo i media britannici ci sarebbe anche un ferito fra gli inglesi.