(ANSA) – ROMA, 24 APR – Il Liverpool batte la Roma 5-2, nell’andata della semifinale di Champions League disputata sul terreno di Anfield road. L’ex Salah firma l’1-0 – con una parabola da antologia – e anche il 2-0, rispettivamente al 36′ e al 46′ del primo tempo. Nella ripresa ‘Reds’ ancora in gol con Mane all’11’, quindi sale in cattedra Firmino che fa centro al 16′ e al 24′. Al 36′ Dzeko accorcia, infine Perotti va ancora in gol su rigore al 40′. Il ritorno è in programma nello stadio Olimpico di Roma il 2 maggio.