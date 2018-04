(ANSA) – WASHINGTON, 24 APR – Nulla e’ scelto a caso. Melania Trump sa fin troppo bene che nella prima cena di Stato dal suo arrivo alla Casa Bianca gli occhi sono puntati su di lei. Se poi ospite d’onore e’ l’allure francese e una premiere dame icona di stile come Brigitte Macron, i dettagli dettano legge. E allora per la prima giornata ufficiale sceglie un cappello a falde larghe firmato Harve Pierre che va a completare un tailleur bianco stretto in vita di Michael Kors. Brigitte Macron rimane fedele alla maison tanto amata e indossa un abito bianco avorio firmato da Nicolas Guesquière per Vuitton. Insieme a Melania anche anche visitato la National Gallery of Art di Washington ammirando una mostra di Paul Cezanne che raccoglie 60 ritratti realizzati dal pittore post-impressionista francese.