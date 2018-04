CARACAS -La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no permitió el ingreso al Parlamento a los corresponsales extranjeros. No es la primera vez que la GNB impide el acceso a los medios de comunicación. Ya en otras ocasiones el paso a la prensa ha sido bloqueado por los efectivos castrenses. En días pasados, en el Parlamento se discutían la “Ley de Recuperación de Activos Producto de la Corrupción” y la solicitud de antejuicio de mérito contra el presidente de la República por parte del Tribunal Supremo de Justicia – en el exilio -. Se le acusa al jefe de Estado de presunta legitimación de capitales. En ambas oportunidades, la prensa no pudo acceder al Hemiciclo. Se lo impidió la Guardia Nacional.

Kerrin Mavárez, diputado por el estado Falcón, afirmó que los funcionarios no están cumpliendo con su deber: cuidar de la seguridad del Hemiciclo. Además asegura que no lo querían dejar pasar.

Cabe resalta que un grupo de diputados se dirigió al punto de la Comandancia de la GNB, solicitando el acceso a la prensa, entre los diputados se encontraba Olivia Lozano, diputada por el estado Bolívar, quien se dirigió a un Mayor de la GNB pidiendo una explicación ante el hecho. Mientras que el Mayor le aseguraba que los medios de comunicación se encontraban dentro del Parlamento, a excepción de los internacionales, pues estos necesitaban un permiso de la cancillería.

La diputada Lozano negó que existiera tal requisito y solicitó el ingreso de los corresponsales extranjeros. Aseguró que no es la primera vez que se le impide el paso a los medios de comunicación.

Los casos que la AN tiene como previsto debatir son, la crisis eléctrica que vive actualmente el estado Zulia y un Proyecto de Acuerdo en contra de la represión que vive el pueblo de Nicaragua.