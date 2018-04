CARACAS – Il complesso sportive La Guacamaya del rione Las Mercedes a Caracas ospiterà i tryout organizzati della New Winners, società che é alleata con Italian Soccer Management (ISM Academy) e SportX. A questi tryout potranno partecipara aspitanti calciatori nati tra il 1999 e 2005.

L’intenzione di questi tryout é selezionare i ragazzi piú bravi e portarli in Italia per essere visionati da diverse società. Nelle edizioni precedenti gli organizzatori hanno portato nel bel paese piú di 50 aspirtanti calciatori che poi sono stati visionati dai diversi club italici.

L’italo-venezuelano Enrique Veloccia, direttore generale della New Winners International ha dichiarato: “Negli ultimi anni grazie ai nostri tryout abbiamo portato diversi calciatori venezuelani in Italia. Ad esempio nel 2017, i più bravi nei diversi provini nel bel paese sono stati i creoli. La nostra meta é continuare a lavorare per cercare di scovare il maggior numero di talenti da mostrare in giro per il mondo”.

I partecipanti saranno suddivisi in due gruppi uno scenderà in campo 27 maggio ed il secondo il 3 giugno. Da queste due date usciranno 60 aspiranti calciatori che parteciperanno al tryout finale del 10 giugno.

Durante l’evento, gli istruttori seguiranno passo a passo i calciatori, dando consigli e cercando di far vivere loro una giornata di calcio e divertimento. I migliori, quei giovani che mostreranno le proprie doti con il pallone, avranno la possibilità di essere rappresentati dall’agenzia a livello sportivo e mediatico.

I giovani che vogliono partecipare al tryout possono consultare il sito www.newinners.com dove ci sono i costi, i requisiti ed il modulo d’inscrizione.

(Fioravante De Simone)