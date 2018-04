(ANSA) – ROMA, 25 APR – “Il significato del 25 aprile è ancora straordinariamente attuale. E’ una data che ha restituito la libertà al nostro Paese, ma è anche una giornata nella quale è giusto ricordare quanti per quella stessa libertà hanno sacrificato la loro vita”. Così il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una intervista a Senato Tv. “Tutte le vicende di quella pagina fondamentale per l’Italia repubblicana – aggiunge – rappresentano un patrimonio comune della memoria da trasmettere alle nuove generazioni”.