(ANSA) – PESCARA, 25 APR – Un uomo di sessant’anni è stato accoltellato ed è morto questa mattina a Pescara in uno stabile, in seguito ad una lite condominiale con un’altra persona che è stata arrestata dalle forze dell’ordine. Sul posto ci sono carabinieri, polizia, e sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri; sarebbe stato lo stesso aggressore a chiamare le forze dell’ordine. Sul luogo della tragedia sono arrivati, dopo poco, i familiari del 60enne accoltellato. Urla di disperazione della figlia dell’uomo. Il presunto omicida, R.M., 50enne, è stato accompagnato in pronto soccorso perché leggermente ferito. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori la lite sarebbe scoppiata nel garage condominiale dove l’uomo è stato rinvenuto. Sul posto, oltre a Carabinieri e Polizia, il Pm che coordina le indagini, Valentina D’Agostino, e il medico legale che, dopo i sanitari del 118, ha constatato il decesso del 60enne.