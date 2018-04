(ANSA) – LONDRA, 25 APR – Un appello a portare attrezzature portatili per la ventilazione assistita nell’ospedale Alder Hey di Liverpool, in cui è ricoverato il piccolo Alfie Evans è stato lanciato in questi minuti via Facebook dalla zia, Sarah Evans. “Per favore continuate a pregare per Alfie che sta ancora lottando”, scrive Sarah sul profilo del gruppo di sostegno denominato Alfie’s Army, aggiungendo: “Ho bisogno” di attrezzatura “portatile quanto prima possibile”.