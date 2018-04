(ANSA) – TODI (PERUGIA), 25 APR – Due 25 aprile. Quello del Comune e quello dell’Anpi. Una corona di alloro con la scritta Amministrazione comunale e un mazzo di fiori con la scritta Anpi Todi depositati entrambi sotto la targa che ricorda la data. A Todi, dopo le polemiche dei giorni scorsi e come annunciato, Comune e sezione locale dell’Associazione nazionale partigiani hanno dato vita a celebrazioni diverse per la festa della Liberazione. Due iniziative distinte quindi che hanno preso il via da punti diversi della città ma che poi sono confluite entrambe in piazza del Popolo. Da una parte il Comune di Todi guidato dal centro destra che ha deciso di negare il patrocinio e l’utilizzo del suo logo all’Anpi “per non aderire a programmi e celebrazioni che abbiano una impostazione di parte” come aveva commentato il sindaco Antonino Ruggiano di Forza Italia. Dall’altra l’Anpi che per voce della presidente della sezione di Todi, Camilla Todini, aveva parlato di un “fatto gravissimo”. (ANSA).