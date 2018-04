(ANSA) – IL CAIRO, 25 APR – Un orgoglioso apprezzamento politico-nazionalistico nei confronti di uno dei più illustri figli dell’Egitto. Anche il presidente Abdel Fattah Al Sisi rende omaggio a Mohamed Salah, come viene sottolineato dal maggiore quotidiano egiziano all’indomani della vittoria del Liverpool sulla Roma in cui l’egiziano è stato “la stella”. “I risultati di Mohamed Salah confermano le grandi capacità degli egiziani”, titola Al Ahram in prima pagina riportando una breve dichiarazione di Al Sisi che aveva pubblicato ieri mattina sulla propria pagina Fb un post per sottolineare la grandezza dell’ attaccante, eletto giocatore dell’anno in Premier. “Mi congratulo con il figlio dell’Egitto, Mohamed Salah, per i suoi gol”, che “sottolineano le capacità degli egiziani in tutti i campi”, ha scritto il presidente. “Sono fiero di lui e di tutti gli egiziani che portano in alto in nome dell’Egitto”, ha aggiunto l’ex-generale.