(ANSA) – MILANO, 25 APR – E’ in corso, a Milano, il tradizionale corteo per la celebrazione del 73mo anniversario della liberazione. Si tratta di una sfilata estremamente affollata, che registra una grande partecipazione di manifestanti. In testa, tra le varie organizzazioni promotrici e l’Anpi, c’è il sindaco Giuseppe Sala e il leader della Cgil Susanna Camusso. Contestazioni al grido di ‘Palestina libera’ e ‘Israele stato assassino’ nei confronti dello spezzone di corteo dove transitavano le associazioni degli ex deportati e internati nei campi di concentramento nazisti. Le proteste, come avviene abitualmente, sono partite da gruppi di attivisti contro l’occupazione della Palestina che poi hanno contestato il passaggio della Brigata Ebraica, come avviene ogni anno.