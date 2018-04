(ANSA) – ROMA, 25 APR – “Aspetto e spero, non attendo la lista dei convocati con la pressione addosso o nervosamente, sono uno che preferisce aspettare”: così Mauro Icardi vive l’attesa per la chiamata in nazionale che rappresenterebbe il primo Mondiale con la maglia dell’Argentina. Sono passati sei mesi dall’ultima chiamata del ct dell’Albiceleste, Jorge Sampaoli, che però ha poi preferito puntare su altri giocatori, lasciando il vicecapocannoniere della Serie A nel limbo. “Sono convinto che al Mondiale andranno quelli che stanno meglio – confida il nerazzurro -. Intanto sono felicissimo di aver dato il mio contributo alla qualificazione”.