(ANSA) – MILANO, 25 APR – “Oggi occorre una nuova resistenza, per una nuova stagione democratica”. E questa nuova resistenza può partire “da Milano”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala dal palco del 25 aprile in piazza Duomo, affermando che “nazismo e fascismo non sono opinioni ma crimini contro l’umanità”. Secondo Sala, “la democrazia non è un lusso, ma è una scelta che deve essere confermata giorno per giorno, dobbiamo convincere i tanti che sembrano disillusi, e non c’è modo migliore di dimostrarlo che con l’esempio”. “Milano – ha aggiunto – continua a essere il posto più giusto per dare vita a questa missione: accoglienza e apertura sono fondamentali per generare una società buona”. E dopo “la grande manifestazione” per l’accoglienza dei migranti organizzata un anno fa, “quest’anno dal 20 maggio al 23 giugno daremo vita a una serie di iniziative in città per l’apertura e contro il nazismo: non cerchiamo consenso ma di essere giusti, e lo faremo sempre senza paura”.