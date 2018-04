(ANSA) – ROMA, 25 APR – “Senza mettere in dubbio la stima per le persone, credo davvero che dovremmo chiedere a Matteo Renzi di ritirare le sue dimissioni e guidare tutto il partito in questo confronto. Si tratta di una verifica importante, per i diversi scenari che possono aprirsi ed il Pd non può affrontarla con un assetto provvisorio, con una gestione transitoria, con il suo leader politico defilato”. Così il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli a margine di una cerimonia del 25 Aprile.