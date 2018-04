CARACAS – Con una doppietta del colombiano Carlos Sierra il Deportivo Lara ha battuto (2-1) il Millonarios in una gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores. La gara si é disputata sul rettangolo verde dello stadio Metropolitano di Cabudare.

Il primo gol di Sierra é arrivato dopo appena 10 minuti grazie ad un preciso passaggio di Pedro Ramírez. La formazione barquisimetana ha incrementato il bottino grazie al calcio di rigore trasformato da Sierra al 28esimo. I padroni di casa hanno avuto diverse occasioni per segnare il 3-0, ma non sono state sfruttate al meglio da Reyes ed Hernández. Si va al riposo con il punteggio di 2-0.

Nella ripresa, al 70esimo, Ayrton Del Valle accorcia le distanze per il Millonarios. Grazie a questa vittoria, il Deportivo Lara vola a quota 6 punti e balza al secondo posto del girone G della Coppa Libertadores ed é in piena corsa per un posto alla fase sucessiva. L’altra gara del gruppo tra Corinthians ed Independiente si disputerà il 2 maggio.

Nella gara disputata nello stadio Metropolitano la nostra collettività é stata rappresentata da Giacomo Di Giorgi e Riccardo Andreutti entrambi, partiti titolari, hanno disputato l’intero match.

Il Deportivo Lara tornerà in campo il prossimo 17 maggio, giorno in cui ospiterà i brasiliani del Corinthians. Lo stesso giorno se la vedranno Millonarios ed Independiente.

Il tabellino

Deportivo Lara-Millonarios 2-1

Reti: Carlos Sierra (10’ e 28’) per il Lara ed Ayron Del Valle (70’) per il Millonarios.

Deportivo Lara (2): Luis Curiel; Ignacio Anzola (m.81, Henri Pernía), Giácomo Di Giorgi, David Mendoza, Daniel Carrillo; Ricardo Andreutti, Carlos Sierra, Helbert Soto (m.88, Oswaldo Chaurant), Pedro Ramírez, José Reyes (m.72, José Romero); Jesús Hernández. ALL: Leonardo González.

Millonarios (1): Wuilker Fariñez; Jair Palacios, Andrés Cadavid, Matías De Los Santos, Felipe Banguero; Juan Domínguez (m.46, Carlos López), John Duque, David Silva, Juan Camilo Salazar, Elíser Quiñones; Ayron Del Valle. ALL: Miguel Ángel Russo.

Arbitro: Michael Espinoza (Perú). Note: ammoniti: Ramírez, Mendoza, Andreutti per il Deportivo Lara, Banguero, Duque, De Los Santos per il Millonarios. La gara si é disputata nello stadio Metropolitano di Cabudare.

(di Fioravante De Simone)