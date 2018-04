(ANSA) – ROMA, 25 APR – Novak Djokovic non vince più. Il campione serbo saluta subito il torneo di Barcellona, eliminato 6-2, 1-6, 6-3 dallo slovacco Martin Klizan, numero 140 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, al primo successo in cinque sfide contro Djokovic che, n.12 Atp, aveva chiesto una wild card per testare le gambe sulla terra rossa spagnola. E finisce subito anche l’avventura di Kei Nishikori, che, dopo la finale a Montecarlo, è stato costretto a ritirarsi dopo aver perso il primo set per 6-3 contro lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 69 Atp. Avanza invece il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha battuto 6-2, 6-1, in un’ora e 22 minuti, il francese Gilles Simon.