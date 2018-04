(ANSA) – FIRENZE, 25 APR – Sempre più street art per le vie di Firenze. Da venerdì 27 aprile fino a domenica 29 aprile l’artista australiano Stormie Mills realizzerà un ‘murale’ su una parete esterna della sede della Società Canottieri di Firenze, in via di Villamagna. Nel suo genere è un evento a cui potrà assistersi in ‘diretta’ durante la realizzazione e che è ‘targato’ Florence Biennale – Mostra internazionale di arte contemporanea, in stretta connessione con l’82a Mostra internazionale dell’Artigianato di Firenze in corso alla Fortezza fino all’1 maggio. Il murale, intitolato ‘Lost giant’, sarà inaugurato il 30 aprile alle 11.30. E’ la prima volta che Stormie Mills realizza in Italia un murale. Il suo ‘gigante perduto’ sarà seduto in una barchetta che pare alla deriva, senza remi, né timone ed è il protagonista di un’entusiasmante iniziativa globale promossa dall’artista per vedere i suoi personaggi più grandi dipinti in quante più città possibili in tutto il mondo.