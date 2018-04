(ANSA) – BARI, 25 APR – “Oggi, a Bari come in tante altre città italiane, ricordiamo il sacrificio di decine di migliaia di italiani animati dal fervore delle idee e da una passione civile che li ha portati a mettere a repentaglio la propria stessa vita per affermare i valori di libertà, di giustizia e di democrazia. E nel farlo, ricordiamo orgogliosi il ruolo che questa città ha svolto nella storia di liberazione nazionale”. Lo ha detto stamattina il sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione del 73/esimo anniversario della Liberazione durante la cerimonia che si è svolta al Sacrario dei Caduti d’Oltremare, dove riposano le spoglie di oltre 70 mila militari caduti in guerra. Un ruolo, quello della città di Bari – ha proseguito il sindaco – “che ci è stato riconosciuto nel dispositivo del 2007 della medaglia d’oro al merito civile consegnataci dal presidente Napolitano”.