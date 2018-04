(ANSA) – TEHERAN, 25 APR – L’Iran esclude cambiamenti all’accordo sul nucleare sottoscritto nel 2015. Lo ha ribadito oggi il presidente Hassan Rohani, respingendo l’ipotesi emersa durante l’incontro Trump-Macron. “Ho parlato con Macron tante volte al telefono, una volta a lungo e gli ho detto esplicitamente che noi non aggiungeremo o toglieremo nulla all’intesa, nemmeno una frase, l’accordo è l’accordo”. Ed ha attaccato il presidente Usa: E’ solo un “businessman, non ha competenze in materia di politica, diritto e di trattati”.