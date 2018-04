(ANSA) – NEW YORK, 25 APR – Sembra finita dopo 40 anni la caccia al mostro della California. Polizia ed Fbi hanno infatti catturato un uomo che si pensa sia proprio il ‘Golden State Killer’, un ex agente accusato di aver commesso 12 omicidi, 45 stupri e 120 rapine. Joseph James DeAngelo, che oggi ha 72 anni, ha scatenato il terrore in California negli anni Settanta e Ottanta e ora sarebbe. L’individuo arrestato sembra corrispondere alla sua descrizione ed è finito in manette nella contea di Sacramento.