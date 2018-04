(ANSA) – MOSCA, 25 APR – Vladimir Uglev, uno degli ideatori del ‘novichok’, il composto al nervino che Londra sostiene sia stato usato per avvelenare Serghei Skripal e sua figlia Yulia, è stato investito da una macchina nei pressi della sua abitazione ad Anapa, cittadina balneare sul mar Nero. Lo riporta The Bell. Uglev ha detto di essere stato ricoverato in ospedale con ferite al capo e a un piede ma che ora si sta rimettendo. Lo scienziato ha detto di ritenere l’accaduto un semplice incidente.