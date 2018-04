(ANSA) – NAPOLI, 25 APR – Spari nel giorno della festa della Liberazione, a Napoli: una ‘stesa’ – colpi esplosi ad altezza d’uomo – si è verificata verso le ore 18,00, in via dell’Anticaglia, nei pressi del Vecchio Policlinico, nel cuore del centro antico della città. Alcune persone hanno visto una moto allontanarsi; sul posto la Polizia di Stato ha rinvenuto sei bossoli calibro 9×21. Nessun danno, secondo primi accertamenti, a danni e persone. Ma probabilmente, viste i tanti cittadini che in queste ore di festa stanno affollando le strade della città, diverse persone erano in zona.