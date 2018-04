(ANSA) – NEW YORK, 25 APR – George H. Bush sta meglio e non è più in terapia intensiva. Lo rende noto il portavoce della famiglia Bush, spiegando che l’ex presidente americano è anche in vena di scherzare: “Sono più preoccupato per gli Houston Rockets che dovranno giocare con i Minnesota Timberwolves”, ha detto Bush che vive a Houston ed è un appassionato di basket. L’ex presidente, 93 anni, era stato ricoverato d’urgenza domenica scorsa per una infezione al sistema sanguigno, il giorno dopo i funerali della moglie Barbara, morta a 92 anni. Dovrà comunque rimanere in ospedale ancora per parecchi giorni, spiega comunque il portavoce.