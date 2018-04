(ANSA) – ROMA, 25 APR – Stagione finita per Alex Oxlade-Chamberlain, 24enne centrocampista del Liverpool infortunatosi ieri durante la semifinale di Champions contro la Roma. Finito a terra dopo uno scontro con Kolarov, il giocatore era stato portato via in barella e i controlli a cui è stato sottoposto oggi hanno evidenziato la rottura del legamento crociato di un ginocchio. Oxlade-Chamberlain salterà quindi i Mondiali con l’Inghilterra, ed è la seconda volta che gli succede: per un altro infortunio, saltò anche quelli di Brasile 2014. “Sono devastato dal fatto che mi sia capitato un infortunio del genere in momento cruciale della stagione come questo – è stato il commento del giocatore -. Ma ora darò tutto me stesso per sostenere i compagni e poi anche per tornare al più presto” “Ma tutto ciò sparisce – la precisazione del nazionale inglese – al confronto di quanto starà soffrendo adesso la famiglia del tifoso del Liverpool gravemente ferito ieri. Il mio pensiero è per lui e i suoi cari”.