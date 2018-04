PANAMÁ.- Il presidente panamense Juan Carlos Varela auspica il dialogo. Il mandatario ha ribadito che il Panama è aperto alla ricerca di una soluzione alla crisi tra i due paesi. Ma non rinuncerà a difendere la democrazia.

“Il dialogo è importante ma il Panama ha una posizione molto chiara in difesa della democrazia e soprattutto del nostro sistema finanziario” ha dichiarato alla stampa il panamense all’ uscita da un consiglio di ministri tenutosi nella città di Colón.

Il presidente ha aggiunto che se c’è bisogno di dialogare per risolvere l’impasse che si è creato, lui è disposto a farlo con “chiunque” perché il problema non deve ricadere sulla popolazione venezuelana e panamense, come inevitabilmente accadrà, dopo la sospensione dei voli tra il Panama ed il Venezuela prevista da oggi.