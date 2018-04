(ANSA) – ROMA, 25 APR – “Abbiamo vinto in maniera cinica, loro hanno avuto le loro occasioni e noi le nostre, ma questo è il calcio”. Intervistato al termine della semifinale di Champions, il tecnico del Real Zinedine Zidane sottolinea il modo in cui i suoi si sono imposti sul campo del Bayern Monaco. “Abbiamo cominciato con qualche difficoltà – ammette ‘Zizou’ -, ma col passare del tempo siamo migliorati. Siamo molto contenti, perché vincere qui non è mai facile: all’inizio abbiamo sofferto, avevamo difficoltà a far uscire la palla, ma non abbiamo mai smesso di lottare e alla fine l’abbiamo portata a casa”. Come mai il cambio tra Carvajal, un difensore, e Benzema, un attaccante sull’1-2? “A me piace giocare a calcio e cercare sempre di attaccare”, risponde Zidane.