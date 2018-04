CARACAS – In una conferenza stampa che si é svolta nella sede di Empresas Polar é stata presentata la sesta edizione del Campamento P.A.N. Questa iniziativa dal 2010 offre ai giovani aspiranti calciatori la possibilità di mettersi in mostra per poter sfondare nel mondo della palla a chiazze.

“Nelle edizioni anteriori hanno partecipato alcuni giovani che poi hanno regalato al paese tante soddisfazioni. Tra questi spiccano i nomi di Wuilker Fariñez, Adalberto Peñaranda, Edson Tortolero, Andrés Ponce e Ronaldo Peña. Siamo sicuri che anche quest’anno troveremo nuovi talenti per il calcio venezuelano. L’impegno di Empresas . . .

